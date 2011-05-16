Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
69
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
63
-
Саркисов
Артур Саркисов
40'
54'
64
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Сухов
Александр Сухов
-
Щадин
Артем Щадин
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Торпедо
мин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Фомин
Семен Фомин
59
-
Семенов
Иван Семенов
46
-
Петров
Александр Петров
46
-
Малышев
Валерий Малышев
90
-
Делькин
Артем Делькин
62
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Гацко
Андрей Гацко