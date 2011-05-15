Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
46
-
Качан
Евгений Качан
51'
80
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
60
-
Базанов
Алексей Базанов
77'
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
44'
81
Запасные
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Булат
Виктор Булат
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
77
-
Киселев
Антон Киселев
46
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Купчин
Антон Купчин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Луценко
Евгений Луценко
54
-
Никифоров
Владислав Никифоров
55
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Мысин
Михаил Мысин
-
Яркин
Александр Яркин
-
Нечаев
Александр Нечаев