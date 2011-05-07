Мордовия
мин
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
88'
90
-
Будников
Максим Будников
46
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
69
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
41'
69'
74
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Дорохин
Павел Дорохин
Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Мараховский
Виталий Мараховский
90
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
21'
85
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
70
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Темников
Иван Темников
-
Денисов
Александр Денисов
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Димидко
Александр Димидко
-
Сорокин
Валерий Сорокин