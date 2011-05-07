КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
53'
90
-
Мустафин
Рифат Мустафин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
46
-
Путилин
Сергей Путилин
85
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
49
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
49
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будылин
Сергей Будылин
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
62'
71
-
Григорян
Роман Григорян
65
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
40'
83
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Сухов
Александр Сухов
-
Щадин
Артем Щадин
-
Саркисов
Артур Саркисов