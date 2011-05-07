Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
30
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
54
-
Дубенский
Захар Дубенский
73
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
55
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Мязин
Андрей Мязин
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
82
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
38'
78
-
Шатов
Олег Шатов
86
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
48'
52'
75
Запасные
-
Мусин
Леонид Мусин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Алейник
Олег Алейник
-
Семакин
Максим Семакин
-
Сикимич
Предраг Сикимич