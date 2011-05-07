Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
69
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
78
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
59
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Роденков
Юрий Роденков
Черноморец
мин
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
56
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Есиков
Павел Есиков
77
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
56
-
Миносян
Артур Миносян
90
-
Балов
Рустам Балов
58
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Ершов
Иван Ершов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин