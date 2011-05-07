СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
6'
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Киселев
Антон Киселев
46
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Мысин
Михаил Мысин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Яркин
Александр Яркин
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
Факел
мин
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
60
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
81
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
60
-
Козлов
Андрей Козлов
68
Запасные
-
Асютин
Иван Асютин
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Бураков
Александр Бураков
-
Свириденко
Павел Свириденко
-
Логуа
Ираклий Логуа