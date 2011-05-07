Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
55
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
68
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Дубровин
Юрий Дубровин
-
Славнов
Роман Славнов
Химки
мин
-
Данишевский
Александр Данишевский
59
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
86
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Козко
Сергей Козко
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Мамтов
Хасан Мамтов