Торпедо
мин
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
46
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
75
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Петров
Александр Петров
90
-
Малышев
Валерий Малышев
46
-
Гацко
Андрей Гацко
53
Запасные
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Делькин
Артем Делькин
-
Втюрин
Павел Втюрин
Енисей
мин
-
Булат
Виктор Булат
67
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
20'
60'
85
-
Сурнев
Роман Сурнев
73
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
78
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Ситдиков
Раис Ситдиков