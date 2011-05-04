Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
46
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
62
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
60
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Герк
Анатолий Герк
67
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Степанец
Павел Степанец
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
-
Панченко
Кирилл Панченко
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
276
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
80
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
83
Запасные
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Сухов
Александр Сухов
-
Щадин
Артем Щадин
-
Дудченко
Константин Дудченко