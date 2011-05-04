КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Мустафин
Рифат Мустафин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
74
-
Друзин
Алексей Друзин
83
-
Коронов
Игорь Коронов
89'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будылин
Сергей Будылин
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
-
Кожанов
Олег Кожанов
Динамо
мин
-
Мараховский
Виталий Мараховский
90
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
70
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
80
-
Малоян
Артур Малоян
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Темников
Иван Темников
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Димидко
Александр Димидко
-
Юнузович
Эдин Юнузович