Волгарь
мин
-
Михалев
Владимир Михалев
46
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
58
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
53
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
67
-
Волков
Максим Волков
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
78'
90
Запасные
-
Тонев
Никола Тонев
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Чебану
Илья Чебану
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
Оренбург
мин
-
Дымов
Сергей Дымов
90
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
36'
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
83
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
74
-
Олейник
Александр Олейник
63
Запасные
-
Щербо
Владимир Щербо
-
Власов
Антон Власов
-
Савенас
Мантас Савенас
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Иванов
Николай Иванов
-
Пащенко
Сергей Пащенко
-
Кулешов
Владимир Кулешов