Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
24
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
59
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Васильев
Алексей Васильев
76
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Положани
Артим Положани
56
Запасные
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Еркин
Александр Еркин
Черноморец
мин
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
36'
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
64
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Есиков
Павел Есиков
73
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Миносян
Артур Миносян
63
-
Суродин
Руслан Суродин
68
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Агапов
Александр Агапов
-
Ершов
Иван Ершов
-
Балов
Рустам Балов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин