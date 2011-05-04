СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Киселев
Антон Киселев
56
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Алексей Семенов
46
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
7'
67
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Мысин
Михаил Мысин
-
Яркин
Александр Яркин
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
46
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
63
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Козко
Сергей Козко
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников