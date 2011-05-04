Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
75
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
54
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
58
-
Свежов
Виктор Свежов
66
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Скобликов
Евгений Скобликов
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Семочко
Дмитрий Семочко
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Газинский
Юрий Газинский
Факел
мин
-
Рустан
Дэнис Рустан
67
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Егоров
Сергей Егоров
71
-
Козлов
Андрей Козлов
71
Запасные
-
Асютин
Иван Асютин
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
-
Бураков
Александр Бураков
-
Свириденко
Павел Свириденко
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Еремеев
Владимир Еремеев