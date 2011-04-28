Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
53
-
Есиков
Павел Есиков
85
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
66
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Миносян
Артур Миносян
63'
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
68
Запасные
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Ершов
Иван Ершов
-
Балов
Рустам Балов
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Суродин
Руслан Суродин
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
68
-
Воронкин
Артем Воронкин
75
-
Шестаков
Игорь Шестаков
29
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
61'
72
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Земченков
Виктор Земченков
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников