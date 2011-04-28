Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
72'
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
37'
84
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
87
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
74
Запасные
-
Мусин
Леонид Мусин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Семакин
Максим Семакин
-
Шатов
Олег Шатов
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Торпедо
мин
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
76
-
Хозин
Владимир Хозин
25'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
64
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
41
-
Положани
Артим Положани
90
Запасные
-
Тыняный
Михаил Тыняный
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Рылов
Артур Рылов