Оренбург
мин
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
87
-
Кулешов
Владимир Кулешов
80
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Малых
Андрей Малых
67
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
58'
61
Запасные
-
Щербо
Владимир Щербо
-
Савенас
Мантас Савенас
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Иванов
Николай Иванов
-
Пащенко
Сергей Пащенко
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
-
Олейник
Александр Олейник
Балтика
мин
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Майкич
Даниель Майкич
52
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
62
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
57
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
81
Запасные
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Завалий
Иван Завалий
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Плопа
Максим Плопа
-
Роденков
Юрий Роденков
-
Голубов
Дмитрий Голубов