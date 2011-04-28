Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
69
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Корытько
Владимир Корытько
61
-
Дудченко
Константин Дудченко
53'
90'
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
17'
46
Запасные
-
Полианчук
Олег Полианчук
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Катульский
Алексей Катульский
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Щадин
Артем Щадин
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
55
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
46
-
Михалев
Владимир Михалев
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
40
-
Дубенский
Захар Дубенский
58
-
Волков
Максим Волков
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Перов
Андрей Перов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Антипенко
Александр Антипенко