Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Шарин
Сергей Шарин
10'
46
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
81
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
68
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
87
Запасные
-
Булат
Виктор Булат
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Чадов
Вячеслав Чадов
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
87
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
71
-
Коронов
Игорь Коронов
45'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Гараев
Марат Гараев
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Сердюков
Сергей Сердюков