Торпедо
мин
-
Четверик
Григорий Четверик
46
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
71
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Малышев
Валерий Малышев
60
-
Гацко
Андрей Гацко
46
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Петров
Александр Петров
-
Делькин
Артем Делькин
-
Втюрин
Павел Втюрин
Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Жданов
Алексей Жданов
73
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
83
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Славнов
Роман Славнов
65
-
Алхазов
Александр Алхазов
20'
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Скобликов
Евгений Скобликов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Семочко
Дмитрий Семочко
-
Дубровин
Юрий Дубровин
-
Свежов
Виктор Свежов