Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
54
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
63
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
11'
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Миносян
Артур Миносян
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
46
Запасные
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Ершов
Иван Ершов
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Суродин
Руслан Суродин
-
Балов
Рустам Балов
Факел
мин
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
45
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Акопян
Аркадий Акопян
25
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Васильев
Сергей Васильев
59
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
77
-
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Бураков
Александр Бураков
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Михалев
Алексей Михалев
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Еремеев
Владимир Еремеев