Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
49'
52'
86
-
Бочков
Андрей Бочков
31'
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
80
Запасные
-
Мусин
Леонид Мусин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Семакин
Максим Семакин
-
Заболотный
Антон Заболотный
Балтика
мин
-
Майкич
Даниель Майкич
90
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
62
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Роденков
Юрий Роденков
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
66
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Куканос
Александр Куканос
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Плопа
Максим Плопа
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков