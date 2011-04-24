Оренбург
мин
-
Смыслов
Антон Смыслов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
82'
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Олейник
Александр Олейник
46
Запасные
-
Щербо
Владимир Щербо
-
Иванов
Николай Иванов
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Пащенко
Сергей Пащенко
-
Малых
Андрей Малых
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
86
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
71
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
64
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
56'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Рылов
Артур Рылов
46
Запасные
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Положани
Артим Положани
-
Еркин
Александр Еркин