Динамо
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
46
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Стрельцов
Андрей Стрельцов
81
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Димидко
Александр Димидко
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
-
Малоян
Артур Малоян
Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
89
-
Михалев
Владимир Михалев
61
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
66
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Тонев
Никола Тонев
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Чочиев
Алан Чочиев