Енисей
мин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
74
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
66
-
Чадов
Вячеслав Чадов
58
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
54'
85'
90
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Базанов
Алексей Базанов
Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
59
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
82
-
Панченко
Кирилл Панченко
59
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
69
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Герк
Анатолий Герк
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов