Торпедо
мин
-
Четверик
Григорий Четверик
59
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Фомин
Семен Фомин
87'
90'
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Семенов
Иван Семенов
59
-
Малышев
Валерий Малышев
56'
78
-
Гацко
Андрей Гацко
71
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Петров
Александр Петров
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Делькин
Артем Делькин
СКА-Хабаровск
мин
-
Мысин
Михаил Мысин
77
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
62
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
46
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
25'
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Яркин
Александр Яркин
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Купчин
Антон Купчин