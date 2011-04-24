Матч завершен
Торпедо
Владимир
Малышев 56'
Фомин 87'
Фомин 90'
3 : 1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Луценко 25'
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
24 апр. 2011, 23:00 МСК
24.04.2011, 23:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
-
Четверик
Григорий Четверик
59
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Фомин
Семен Фомин
87'
90'
87', 90'
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Семенов
Иван Семенов
59
-
Малышев
Валерий Малышев
56'
56'
78
-
Гацко
Андрей Гацко
71
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Петров
Александр Петров
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Делькин
Артем Делькин
СКА-Хабаровск
мин
-
Мысин
Михаил Мысин
77
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
62
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
46
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
25'
25'
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Яркин
Александр Яркин
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Купчин
Антон Купчин