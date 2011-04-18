КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
90
-
Пименов
Михаил Пименов
76
-
Друзин
Алексей Друзин
57
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
55'
74'
87
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Гараев
Марат Гараев
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Гудукин
Антон Гудукин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Кобялко
Антон Кобялко
Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
66
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Петров
Александр Петров
69
-
Втюрин
Павел Втюрин
68
-
Делькин
Артем Делькин
75
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Малышев
Валерий Малышев
-
Гацко
Андрей Гацко