Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
46
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
27
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
69
-
Дубенский
Захар Дубенский
46
-
Волков
Максим Волков
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Перов
Андрей Перов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин
Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
86
-
Гончаров
Станислав Гончаров
65
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
79
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
61
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс