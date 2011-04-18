Балтика
мин
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
64
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Роденков
Юрий Роденков
64
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Куканос
Александр Куканос
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Мухин
Владимир Мухин
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Динамо
мин
-
Корнилов
Лев Корнилов
67
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
75
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
84
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Димидко
Александр Димидко
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Малоян
Артур Малоян
-
Юнузович
Эдин Юнузович