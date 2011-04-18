Торпедо
мин
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Большаков
Денис Большаков
57
-
Коновалов
Андрей Коновалов
79'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Рылов
Артур Рылов
62
-
Положани
Артим Положани
54
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Намашко
Александр Намашко
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
88
-
Корытько
Владимир Корытько
66
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
74
Запасные
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Щадин
Артем Щадин
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов