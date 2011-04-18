Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
72
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
76'
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Земченков
Виктор Земченков
69
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Говоров
Андрей Говоров
28
Запасные
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамтов
Хасан Мамтов
Оренбург
мин
-
Савенас
Мантас Савенас
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Лабутин
Антон Лабутин
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
74
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
64
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
3'
82
Запасные
-
Щербо
Владимир Щербо
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Дымов
Сергей Дымов
-
Смыслов
Антон Смыслов
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Олейник
Александр Олейник