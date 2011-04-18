Факел
мин
-
Рустан
Дэнис Рустан
46
-
Бураков
Александр Бураков
90
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Акопян
Аркадий Акопян
76
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
46
-
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Янкаускас
Эдгарас Янкаускас
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Черкес
Александр Черкес
-
Еремеев
Владимир Еремеев
-
Егоров
Сергей Егоров
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Шатов
Олег Шатов
79
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Мусин
Леонид Мусин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Ложкин
Андрей Ложкин
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Заболотный
Антон Заболотный