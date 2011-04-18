СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
46
-
Мысин
Михаил Мысин
72
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
46
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
71'
90
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
-
Яркин
Александр Яркин
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Купчин
Антон Купчин
Черноморец
мин
-
Есиков
Павел Есиков
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Миносян
Артур Миносян
46
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
78
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Агапов
Александр Агапов
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Ершов
Иван Ершов