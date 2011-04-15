Мордовия
мин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
52
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Фролов
Евгений Фролов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Рогов
Максим Рогов
69
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
55'
59
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
52
-
Панченко
Кирилл Панченко
84'
90
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Торпедо
мин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
74
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
59
-
Фомин
Семен Фомин
46
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
-
Делькин
Артем Делькин
46
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Зимарев
Максим Зимарев
-
Зинин
Илья Зинин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Петров
Александр Петров
-
Малышев
Валерий Малышев