Балтика
мин
-
Майкич
Даниель Майкич
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
59
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
41
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Роденков
Юрий Роденков
63
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Завалий
Иван Завалий
-
Мухин
Владимир Мухин
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Григорян
Роман Григорян
26'
90
-
Корытько
Владимир Корытько
70
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
68
Запасные
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов