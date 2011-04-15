Торпедо
мин
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
83'
84
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Намашко
Александр Намашко
51
-
Рылов
Артур Рылов
63
-
Положани
Артим Положани
81
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Еркин
Александр Еркин
Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Димидко
Александр Димидко
53
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
46
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
46
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Малоян
Артур Малоян
-
Каньенда
Исо Каньенда