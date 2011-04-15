Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
7'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
4'
77
-
Воронкин
Артем Воронкин
64
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
61'
86
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
68
-
Романенко
Владимир Романенко
90
Запасные
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Шпедт
Евгений Шпедт
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Говоров
Андрей Говоров
Урал
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
89'
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
23
-
Ставпец
Александр Ставпец
61
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
46
Запасные
-
Кот
Игорь Кот
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Новиков
Александр Новиков
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Сикимич
Предраг Сикимич