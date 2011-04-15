Факел
мин
-
Герасименко
Олег Герасименко
86
-
Бураков
Александр Бураков
90
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Свириденко
Павел Свириденко
39
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Васильев
Сергей Васильев
35
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Козлов
Андрей Козлов
59'
90
Запасные
-
Фаустов
Сергей Фаустов
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Аброскин
Александр Аброскин
Оренбург
мин
-
Савенас
Мантас Савенас
65
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Лабутин
Антон Лабутин
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
15'
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Прокофьев
Станислав Прокофьев
70
-
Олейник
Александр Олейник
63
Запасные
-
Щербо
Владимир Щербо
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Карпухин
Виктор Карпухин
-
Смыслов
Антон Смыслов
-
Малых
Андрей Малых
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Канаев
Михаил Канаев