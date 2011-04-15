Луч
мин
-
Жданов
Алексей Жданов
46
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Газинский
Юрий Газинский
84
-
Свежов
Виктор Свежов
68
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
12'
53
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Акопянц
Андрей Акопянц
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
-
Дубровин
Юрий Дубровин
-
Славнов
Роман Славнов
-
Овчинников
Сергей Овчинников
Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
71
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Миносян
Артур Миносян
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
62
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Агапов
Александр Агапов
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Ершов
Иван Ершов