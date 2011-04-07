Урал
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
76
-
Шатов
Олег Шатов
89
-
Петрович
Бранимир Петрович
70
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
44'
81
Запасные
-
Кот
Игорь Кот
-
Дранников
Иван Дранников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
87
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
-
Есиков
Павел Есиков
-
Агапов
Александр Агапов
-
Миносян
Артур Миносян
-
Балов
Рустам Балов