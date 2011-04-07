Факел
мин
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Свириденко
Павел Свириденко
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Акопян
Аркадий Акопян
33
-
Васильев
Сергей Васильев
75
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
53'
90
-
Егоров
Сергей Егоров
67
-
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Аброскин
Александр Аброскин
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
7
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Григорян
Роман Григорян
12'
68
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
55'
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
60
Запасные
-
Полианчук
Олег Полианчук
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов