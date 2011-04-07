Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
69
-
Герус
Роман Герус
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Димидко
Александр Димидко
42'
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
65'
70'
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
20'
64
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Беляев
Максим Беляев
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Малоян
Артур Малоян
Химки
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
81
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
52'
68
-
Тюнин
Николай Тюнин
46
-
Шестаков
Игорь Шестаков
78
-
Романенко
Владимир Романенко
58'
90
-
Говоров
Андрей Говоров
90
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамтов
Хасан Мамтов