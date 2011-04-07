Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
72
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
34
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
23'
90
-
Базанов
Алексей Базанов
76
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
Торпедо
мин
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
64
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Хозин
Владимир Хозин
30'
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Васильев
Алексей Васильев
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Положани
Артим Положани
70
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
-
Еркин
Александр Еркин