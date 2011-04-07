Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
68
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
82
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Фомин
Семен Фомин
52'
87'
90
-
Семенов
Иван Семенов
59
-
Петров
Александр Петров
90
-
Делькин
Артем Делькин
71
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Втюрин
Павел Втюрин
-
Малышев
Валерий Малышев
-
Гацко
Андрей Гацко
Волгарь
мин
-
Михалев
Владимир Михалев
46
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
46
-
Шевченко
Максим Шевченко
33
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
59
-
Песегов
Евгений Песегов
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
Запасные
-
Чебану
Илья Чебану
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Волков
Максим Волков
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин