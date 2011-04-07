Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
83'
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
69
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
51
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
59
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
65
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Зайцев
Николай Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
Луч
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
75
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Газинский
Юрий Газинский
86
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Овчинников
Сергей Овчинников
71
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
46
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Алхазов
Александр Алхазов