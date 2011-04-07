КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
35
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Друзин
Алексей Друзин
46
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Гараев
Марат Гараев
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
71
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Мысин
Михаил Мысин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Балан
Даниэль Балан
-
Радченко
Александр Радченко