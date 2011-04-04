Оренбург
мин
-
Савенас
Мантас Савенас
70
-
Пащенко
Сергей Пащенко
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
9'
53
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Малых
Андрей Малых
61
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
25'
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90
Запасные
-
Щербо
Владимир Щербо
-
Карпухин
Виктор Карпухин
-
Гаглоев
Александр Гаглоев
-
Иванов
Николай Иванов
-
Смыслов
Антон Смыслов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Олейник
Александр Олейник
Черноморец
мин
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
46
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
46
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Миносян
Артур Миносян
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Балов
Рустам Балов
88
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
68
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Бурмаков
Виталий Бурмаков
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Агапов
Александр Агапов
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Ершов
Иван Ершов