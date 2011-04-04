Химки
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
76
-
Земченков
Виктор Земченков
74
-
Воронкин
Артем Воронкин
85
-
Тюнин
Николай Тюнин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Говоров
Андрей Говоров
60'
88
Запасные
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Мамонов
Антон Мамонов
Шинник
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
67
-
Гуженда
Петр Гуженда
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Кушов
Сергей Кушов
56
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Григорян
Роман Григорян
46
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
64
Запасные
-
Полианчук
Олег Полианчук
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Корытько
Владимир Корытько
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов