Динамо
мин
-
Мараховский
Виталий Мараховский
32
-
Герус
Роман Герус
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
60
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Малоян
Артур Малоян
71
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Костин
Михаил Костин
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Темников
Иван Темников
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Беляев
Максим Беляев
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
Факел
мин
-
Кликин
Максим Кликин
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Свириденко
Павел Свириденко
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Акопян
Аркадий Акопян
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Васильев
Сергей Васильев
90
-
Шестаков
Дмитрий Шестаков
35'
90
-
Егоров
Сергей Егоров
64
-
Козлов
Андрей Козлов
87
Запасные
-
Фаустов
Сергей Фаустов
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Бураков
Александр Бураков
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Михалев
Алексей Михалев
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
-
Логуа
Ираклий Логуа